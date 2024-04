Humanitarian crises in the DRC and Sudan: Over 14 million displaced as famine looms

In 2024, two major conflicts are at the heart of a significant portion of humanitarian missions deployed in Africa: The war in the Democratic Republic of Congo (DRC) and the war in Sudan.

In both countries, the number of victims has continued to rise: by the end of 2023, Sudan had seen over 7.3 million displaced persons. In the eastern DRC, the war has displaced more than 7.1 million people. Today, armed attacks from all sides persist, challenging all the efforts made for humanitarian assistance so far.

Further reading in French: “Sudan's civil war may persist for years if no action is taken”: an interview with specialist Hatim Abdulaziz

Interviewed by Global Voices, humanitarian worker Marcelin Ridja, who has operated in numerous crises across Africa, shares his insights on the situation in these two countries based on his experience on the ground.

Jean Sovon (JS): Do the deadly conflicts in the DRC and Sudan not severely test humanitarian missions across the African continent?

Marcelin Ridja (MR) : En effet, les conflits en RDC et au Soudan représentent de sérieux défis pour les missions humanitaires, poussant leurs capacités d'intervention à leurs limites et mettant en péril l'assistance aux populations affectées. Le système de l’aide doit aller au delà ses limites: avec plus de 7 millions de personnes affectées au Soudan et près de 7 millions en RDC, ces crises humanitaires s’étendent à plusieurs pays d’Afrique, et nécessitent une solidarité renforcée et attention particulière. Il est urgent que les citoyens du monde se mobilisent.

MR: Indeed, the conflicts in the DRC and Sudan pose serious challenges to humanitarian missions, pushing their operational capacities to the brink and jeopardising aid to the affected populations. The aid system must stretch beyond its limits: with over 7 million people affected in Sudan and nearly 7 million in the DRC, these humanitarian crises extend across several African countries, requiring heightened solidarity and special attention. It's imperative for global citizens to mobilise.

JS: How does international humanitarian law (IHL) apply in these areas of conflict?



MR : L'impact du droit international humanitaire dans les zones de conflits est indispensable, mais les récents événements soulignent la nécessité de penser à une réforme pour mieux protéger les civils et garantir le respect des principes humanitaires. Face aux violations des droits humains et des principes humanitaires dans les conflits, une révision et une adaptation du droit international humanitaire à la réalité actuelle sont essentielles pour répondre aux besoins des populations affectées. En tant qu'acteurs humanitaires, nous devrions réfléchir et méditer sur cette citation de Socrate : ‘Le secret du changement consiste à concentrer toute votre énergie non pas à lutter contre le passé, mais à construire le futur.’ Il est donc essentiel d'oser repenser les principes humanitaires pour le bien des générations futures, à mon avis.

MR: The impact of international humanitarian law in conflict zones is critical, but recent events underscore the need for reform to better protect civilians and ensure adherence to humanitarian principles. In light of human rights and humanitarian principle breaches in these conflicts, a significant overhaul and adjustment of international humanitarian law to today’s challenges are imperative to meet the needs of affected populations. As humanitarian actors, we should reflect on this quote from Socrates: ‘The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the future.’ Therefore, we absolutely must dare to rethink humanitarian principles for the benefit of future generations, in my opinion.

Further reading in French: Who are the rebels of the March 23 Movement in the east of the DRC?

JS: Who are the most affected within the populations? What are the priorities in terms of humanitarian aid?

MR : Les enfants, les femmes et les personnes âgées sont les plus durement touchés par ces conflits, subissant le poids des conséquences dans ces conflits . Les besoins les plus urgents sont la protection des civils, la nourriture, les médicaments, l'eau et autres éléments essentiels à leur survie. Cependant, l'accès humanitaire est de plus en plus restreint en raison de la violence, et cette situation risque de s'aggraver si aucune action forte n'est prise dans les prochains jours. Les priorités sont multiples, mais la première et la plus essentielle est de mettre un terme à la violence. Lorsqu'une personne est contrainte de fuir son domicile pour trouver refuge dans un lieu inconnu, il est aisé de comprendre les besoins vitaux des familles pour tout recommencer à zéro.

MR: Children, women, and the elderly are the hardest hit by these conflicts, bearing the brunt of the consequences. The most urgent needs include the protection of civilians, food, medicine, water, and other essentials for their survival. However, humanitarian access is increasingly restricted due to violence, and this situation could worsen if no strong action is taken in the coming days. The priorities are numerous, but the foremost and most crucial one remains to put an end to the violence. When someone is forced to flee their home to seek refuge in an unfamiliar place, it's easy to grasp the fundamental needs families have to start over from scratch.

JS: What is the daily life of refugees on the ground like?



MR: Les violences des conflits ont plongé de nombreuses familles dans des situations de grande précarité. Les femmes, les enfants et les personnes âgées passent parfois des journées entières sans manger, sans avoir accès à des médicaments, et même trouver de l'eau peut être très difficile. En plus de cette situation humanitaire dramatique, ces familles continuent de fuir par crainte pour leur vie. J'ai pu observer cela en RDC et à l'est du Tchad lors de l'arrivée de réfugiés soudanais. Actuellement, la situation d’insécurité alimentaire est assez grave au Soudan, et il y a un réel risque de glisser dans la famine si la violence continue. Dans plusieurs zones dont le Darfour, les familles n'ont pas assez à manger au quotidien, exposant ainsi les enfants, les personnes âgées et les femmes à de graves dangers. Le risque de famine, de malnutrition aiguë et de mortalité augmente rapidement. Lors d'une récente visite en RDC, j'ai été témoin de situations très troublantes concernant la réalité des déplacés. Les besoins en nourriture, en abri et en protection sont très importants. Les femmes et les hommes peuvent même échanger de la nourriture contre des rapports sexuels dans un contexte de violence dramatique. La violence doit prendre fin et la dignité de tous doit être une priorité dans ces conflits. Personne ne devrait vivre ce que je décris actuellement, pourtant des millions de familles passent leurs journées entières dans de telles conditions.

MR: Conflict-induced violence has rendered many families deeply destitute. Women, children, and the elderly sometimes go entire days without food, lacking access to medicines, and even finding water can be a severe challenge. In addition to this dire humanitarian situation, these families continue to flee in fear for their lives. I've observed this in the DRC and in eastern Chad with the arrival of Sudanese refugees. Currently, food insecurity in Sudan is quite severe, and there's a real risk of sliding into famine if the violence persists. In several areas, including Darfur, families do not have enough to eat on a daily basis, thereby exposing children, the elderly, and women to serious dangers. The risk of famine, acute malnutrition, and mortality is rapidly increasing. During a recent visit to the DRC, I witnessed very disturbing situations regarding the reality faced by displaced persons. The needs for food, shelter, and protection are immense. Women and men may even exchange food for sexual favours in a context of dramatic violence. The violence must end, and the dignity of everyone must be a priority in these conflicts. No one should have to endure what I am describing, yet millions of families spend their entire days under such conditions.

JS: How should foreign powers proceed in order to facilitate a lasting ceasefire in the east of the DRC?

MR : Outre les acteurs impliqués directement dans le conflit en RDC, l'implication des acteurs extérieurs est une réalité, influençant à divers degrés le déroulement de la crise. Il est regrettable que malgré cette implication multiple, aucun acteur n'ait pu mettre fin au drame qui affecte près de 7 millions de personnes dans une crise humanitaire complexe. Pour favoriser un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC et restaurer la paix, il est impératif que les acteurs extérieurs s'engagent de manière constructive. Les Congolais doivent également prendre en main leur destin et travailler en faveur d'un dialogue et d'une médiation afin d'instaurer la stabilité et protéger la dignité des civils. La priorité doit être à la protection des populations et à la promotion de la paix pour sortir ce pays de la spirale de la violence et de la guerre. Toutes les parties prenantes impliquées dans le conflit en RDC doivent comprendre qu'il est urgent de saisir que la paix est l'objectif ultime qui doit être poursuivi à tout prix en ce moment.

MR: Beyond the actors directly involved in the DRC conflict, the involvement of external players is a reality, influencing the crisis to varying degrees. It's unfortunate that despite this broad involvement, no party has been able to end the tragedy affecting nearly 7 million people in a complex humanitarian crisis. To encourage an immediate ceasefire in the east of the DRC and restore peace, it's crucial that external actors commit to be constructively involved. The Congolese must also take control of their destiny and advocate for dialogue and mediation to establish stability and protect civilian dignity. The focus must be on protecting the population and promoting peace to extricate the country from this cycle of violence and war. All stakeholders involved in the DRC conflict must recognise the urgency of accepting that peace is the ultimate goal that must be pursued at all costs right now.

JS: Given the complexity of the current crises regarding civilian protection and food insecurity, what approaches do you recommend to address this dire situation?

MR : Les chiffres reflètent une réalité glaçante, bien éloignée d'un scénario de film de science-fiction. En RDC, la situation est alarmante avec près de 200 personnes tuées depuis le début de l'année par exemple. Les besoins humanitaires sont colossaux : plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et 23 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire. Au Soudan, la crise est tout aussi préoccupante, avec près de 8 millions de déplacés depuis avril 2023, dont 4 millions d'enfants. Le Soudan est désormais le pays hébergeant le plus grand nombre de déplacés au monde et fait face à une détérioration alarmante de la disponibilité alimentaire. Certains régions au Soudan risquent de basculer dans la famine si des mesures urgentes ne sont pas prises. Ces crises auront un impact considérable sur la vie de millions de civils dans ces pays d'Afrique. Il est inquiétant de voir la violence s'intensifier et la menace de la famine planer sur ces régions au 21e siècle. La solution, bien que simple en théorie, implique soit l'arrêt de la violence par une action décisive de la communauté internationale et continuer à soutenir le mécanisme de réponse d’urgence et coordonnée pour protéger les populations civiles et assurer leur sécurité.