First regional elections in Togolese history: An interview with Paul Amegakpo

Originally scheduled for April 20, 2024, Togo is getting ready to hold its combined legislative and regional elections on April 29, 2024. As this will be the first regional election to be held under the decentralization process, this election will be a first for this country of over nine million inhabitants.

Togo is divided into five administrative regions and has 113 members of parliament elected for a six-year term (including the April 2024 elections). Following these elections, the country will have a new senate, where the regional councils will elect two-thirds of its members and the President of the Republic will appoint the remaining one-third. The primary role of senators will be to deliberate on the bills and proposed legislation of the National Assembly and government alike.

These elections come amid the Sahel-related security threats already looming over northern Togo and young people’s disillusionment with politics and the fact that the same political family has been in power since 1967.

Read this article from our partner, Afrique XXI: Blackout on Jihadist threats in Togo

To shed light on these matters, Global Voices interviewed Paul Amegakpo, an expert in political governance and president of the Tamberma Institute for Governance in Togo. This interview has been edited for brevity and clarity.

Jean Sovon (JS): On April 20, Togolese citizens will go to the polls for the upcoming legislative and regional elections. Under what circumstances are these combined elections being organized?



Paul Amegakpo (PA) : Cette double élection se prépare dans des conditions d'apaisement relatif du climat politique, mais aussi de certaines inquiétudes qui concernent le délai très court pour déployer certaines opérations afin de s'assurer d'une organisation transparente, crédible et surtout de l'inclusion des acteurs dans le processus. Le gouvernement a mis en place un cadre de concertation avec les acteurs politiques, mais au-delà, il y a d'autres préoccupations qui méritent d'être prises en compte afin de s'assurer que le climat global d'organisation de ces élections rassure les acteurs et renforce la confiance des citoyens. Il est important que les conditions soient réunies notamment pour donner la possibilité aux partis politiques et aux candidats indépendants de pouvoir mener leurs activités sur toute l'étendue du territoire. Cela permettrait donc aux citoyens de comprendre les projets de société de chaque parti et candidat, et de pouvoir opérer leurs choix de manière responsable. C'est la première fois que le Togo organise un double scrutin, et surtout ce double scrutin qui associe les régionales aux législatives alors que le Togo n'a jamais connu les régionales. Normalement, il aurait fallu avoir un délai relativement plus long dans la convocation du corps électoral ou dans la fixation de la date du scrutin, annoncée le 8 février 2024, pour permettre aux acteurs de la société civile, aux acteurs politiques et même aux partenaires qui accompagnent le Togo de pouvoir mettre un accent sur l'éducation civique et électorale, pour que les citoyens comprennent les enjeux de ce scrutin et à y participer au mieux.

Paul Amegakpo (PA): This combined election is being organized in a relatively calm political environment. However, there are also some concerns about the very short timeframe for implementing certain initiatives to ensure its organization is not only transparent and credible but also includes the stakeholders in this process. The government has set up a consultation framework with politicians. But, aside from this, other concerns need to be addressed to ensure that the overall climate for organizing these elections reassures politicians and builds trust among citizens.

The conditions must be right to enable political parties and independent candidates to carry out their work throughout the country. This would thereby enable citizens to see the social projects of all parties and candidates, to make responsible decisions. This is the first time that Togo has held a combined election, , and Togo has never held regional elections. This double election combines regional elections with legislative elections. A relatively longer timeframe would normally have been required to convene the electorate and set the date for the election, which was announced on February 8, 2024. This would enable civil society representatives, political representatives and even Togo’s working partners to focus on civic and electoral education to enable citizens to fully understand what is at stake in these elections and participate in them.

JS: Does Togo necessarily need a senate after these regional elections? What role will senators play?



PA : C'est une grande question. Le Sénat est la deuxième chambre du Parlement, et a pour fonction de contrôler les actions de la législature menées par les députés. Les lois qui sont étudiées et adoptées par le Parlement doivent passer au Sénat pour un deuxième contrôle basé sur des critères spécifiques garantissant l'unité du pays, l'équilibre régional et la constitutionnalité de ces lois. Or ce rôle n'est pas très différent de celui joué par les députés actuellement. Vu les contraintes économiques actuelles du pays et la prise en charge (rémunération et logistique) de ces sénateurs, la création du Sénat est-elle opportune et pertinente en ce moment? Personnellement, je pense que nous pouvons nous passer du Sénat. Mais mon avis n'est plus important à partir du moment où la Constitution (de 1992 révisé en 2002) a érigé le Sénat en une institution républicaine. Pour être légaliste, il faut donc installer ce Sénat, et voir si il apporte une valeur ajoutée à la bonne gouvernance.

PA : This is an important question. The senate is the second chamber of parliament and serves to oversee the actions that members of parliament take during the parliamentary term. The legislation that is studied and approved in parliament must pass to the senate for a second review, based on specific criteria, thus ensuring national unity, regional balance and the constitutionality of these laws. However, this role isn’t much different from the one that members of parliament currently play. Given the country’s current economic constraints and the remuneration and logistics of these senators, is the creation of the senate really advisable and appropriate at this time? Personally, I think we could do without the senate. But my opinion is no longer important now that the constitution (of 1992 revised in 2002) has established the senate as a republican institution. To be legalistic, we must establish the senate to see if it will bring any added value to the best governance practices.

JS: Will the diaspora have any role to play in these elections?

PA : La diaspora togolaise, malheureusement, ne joue pas un rôle important dans ce processus. D'abord, nous avons de la peine à connaître le nombre effectif des Togolais qui sont dans la diaspora, mais les chiffres qui sont avancés parlent à peu près de 25 à 30 % de la population togolaise, c'est-à-dire près 3 millions de citoyens. Depuis plusieurs années, il y a des politiques publiques qui sont mises en place par le gouvernement pour justement donner plus d'opportunités à la diaspora de s'impliquer en politique. Mais ce n'est pas suffisant parce que la constitution de la diaspora politique a suivi les différentes crises que le Togo a connues. De nombreux membres de la diaspora ont été des citoyens contraints de s'exiler et ils ne peuvent pas retourner lorsque les conditions de gouvernance démocratique n'ont pas changé. Il y a encore des préalables que beaucoup de Togolais posent pour participer directement au processus politique. Ces Togolais de la diaspora pensent d'ailleurs que leur identification ou leur inscription sur un fichier électoral pourrait être un risque parce qu'ils seront fichés, et peuvent donc être tracés, ou être victimes de représailles politiques. Le Code électoral offre à la diaspora togolaise la possibilité de s'inscrire dans les bureaux de vote qui seront ouverts dans les ambassades ou de pouvoir s'inscrire dans leur préfecture ou commune d'origine. Cette mesure doit être accompagnée par des actions politiques concrètes qui rassurent cette diaspora et lui permettent de pouvoir revenir ou d'avoir l'opportunité de participer au processus politique.

PA : Unfortunately, the Togolese diaspora won’t have a major role in this process. For one thing, it’s difficult to know the exact number of Togolese citizens in the diaspora. However, the figures presented refer to approximately 25 to 30 percent of the Togolese population, that’s to say around three million citizens. For several years now, the government has put public policies in place to give the diaspora more opportunities to get involved in politics. But this isn’t enough as the political diaspora was established after the various crises that Togo has experienced. Many members of the diaspora have been citizens forced into exile, who cannot return as long as the conditions for democratic governance remain unchanged. There are still some prerequisites that many Togolese citizens must meet to directly participate in these elections. These Togolese citizens also believe that their identification or their registration on an electoral register could pose a risk to them as they will be registered and could therefore be traced or subjected to political reprisals. The Electoral Code offers the Togolese diaspora the opportunity to register in polling stations, which will be open in embassies, or in their home prefecture or communes. This measure must be supported by concrete political action, which reassures the diaspora and enables them to come back to participate in the political process.

JS: What is really at stake in this combined election?



PA : Le Togo fait face depuis 2021 à des menaces jihadistes, surtout au nord du pays, un risque permanent et imprévisible. Dans ce contexte, il faut faire en sorte que les processus électoraux ne soient pas perturbés par des attaques jihadistes qui pourraient à la fois déstabiliser le processus, mais aussi créer un vent de panique. Les mesures prises par les autorités togolaises sont susceptibles de rassurer les acteurs sur ce plan. On peut noter la mise sur pied de la force spéciale élections législatives et régionales composée de 12 000 agents pour justement sécuriser le processus électoral, garantir la sécurité des personnes, et bien sûr l'ensemble du territoire national. Le désamour de la jeunesse togolaise vis-à-vis de la chose politique est bien normal parce que la politique est un point d'accès de violence au Togo. Les gens ne constatant pas suffisamment de fair-play, de tolérance et surtout d'ouverture de l'espace politique, et donc craignent de s'engager à visage découvert. Cette psychose freine la participation effective de la jeunesse qui représente plus de 50% de la population au processus électoral. Il y a aussi des citoyens détenus en prison pour leurs opinions ou actions politiques. Tout cela n'incite guère la jeunesse à participer activement au processus électoral. En ce début d'année, on a assisté à des décès en exil de Monseigneur Kpodzro, suivi d’Agbéyomé Kodjo, qui ont été de hauts dignitaires religieux et politiques. Il faudrait que les autorités fassent davantage d'efforts pour éviter la persécution politique. Plusieurs raisons sont évoquées par les autorités en place pour restreindre l'espace civique, notamment la menace sécuritaire. Or, restreindre l'espace civique pourrait être doublement dangereux: lorsqu'il y a des menaces sécuritaires sur un pays, ce qui permet de faire face à ces menaces, c'est justement d'impliquer les citoyens, de faire en sorte que les organisations de la société civile, les organisations politiques et les citoyens puissent justement se sentir patriotes. Les autorités togolaises doivent changer de paradigme vis-à-vis des réponses à apporter à cette crise-là. Pourquoi élire les gouverneurs et en vue de quel rôle par rapport aux conseils municipaux ? Qu'est-ce que l'élection des conseils régionaux apportera aux populations dans l'amélioration de leurs conditions de vie au quotidien ? Malheureusement, le temps imparti ne permet pas de déployer de vastes campagnes d'éducation civique et électorale afin d'apporter des réponses à ces questions citoyennes. Des instruments comme la constitution, le code électoral, la loi sur la décentralisation devraient être mis à la disposition des citoyens en langage facile et accessible dans les langues localespour que les citoyens comprennent justement les enjeux, mais aussi le mécanisme de déroulement de ces opérations électorales. Malheureusement, ce n'est pas le cas.

Read more: Death of Togolese Catholic priest and fervent opponent of current government

JS: Could this election challenge the control that one family has on politics?

PA : Les conditions optimales ne sont pas réunies autour de ce double scrutin. Dans beaucoup de pays, les dates des élections sont érigées d'ailleurs en loi constitutionnelle. Au Togo, ce n'est pas le cas, et cela empêche les acteurs de bien se préparer, de mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines, de pouvoir planifier leurs projets de société et de pouvoir positionner des candidats. C'est déjà une entorse portée au processus électoral. La conséquence de cette pratique est qu'une bonne partie de la classe politique, surtout de l'opposition, rentre dans un processus de démobilisation de l'électorat à travers des communications en pointe de désinformation et de l'intoxication. Ces acteurs réclament un fichier électoral nouveau ou amélioré, fiable pour aller aux élections. Or ces réclamations, même si elles sont fondées, sont de nature à démobiliser l'électorat, parce qu'elles créent le doute au sein de l'électorat qui n'accorde pas d'importance à la crédibilité du processus électoral.

Au final, les agents dans les bureaux de vote s'adonnent à des activités subversives qui consistent à désavantager un candidat au profit d'un autre candidat, parfois sous l'effet de manipulation ou d'appâts financiers. Si l'opposition arrive à renverser la vapeur, ça ne serait qu'au bénéfice de la démocratie togolaise. Nous y croyons, même si objectivement nous savons que les conditions optimales ne sont pas réunies pour avoir des scrutins complètement transparents.

PA: The optimal conditions are not in place for this combined election. In many countries, election dates are established by constitutional law. This is not the case in Togo, which prevents stakeholders from being well prepared, from securing financial, material and human resources, from planning their social projects and from positioning their candidates. This hinders the electoral process. The outcome of this is that a significant number of politicians, mainly the opposition, demobilize the electorate with disinformation. These politicians are calling for a new or improved reliable electoral register to go to the polls. However, these claims, even if well-founded, are likely to demobilize the electorate. They create doubt among the electorate, who don't value the credibility of the electoral process.

As a result, the polling station officials engage in subversive activities, which involve putting one candidate at a disadvantage for the benefit of another. This is sometimes through manipulation or financial incentives. If the opposition succeeds in turning things around, it will only be for the benefit of Togolese democracy. We believe in it, even if objectively we know that the optimal conditions for holding transparent elections are not in place.

In December 2018, a significant number of opposition parties boycotted Togo's legislative elections, which prevented the mobilization of many voters. However, 4.2 million voters are expected at the combined election on April 29, 20204.

Read our special coverage: Togo, a country with dual identity