How initiatives to narrow Africa’s digital gap are affecting women’s representation

In Africa, several initiatives seek to increase women’s visibility in digital spaces. Africa Wiki Women is one of the projects actively involved in advancing African women’s participation in online knowledge creation and sharing.

Women across the continent still face many obstacles in accessing technology and participating in digital knowledge spaces. Previous reports from Global Voices show that online abuse and harassment of women are significant barriers limiting their participation in and contribution to collaboration platforms and information networks. These obstacles lead to a representation bias, where African women’s achievements often remain unseen and undocumented in digital spaces.

From these access barriers emerged Africa Wiki Women, a collaborative project between three women: Ruby Damenshie-Brown from Ghana, Bukola James from Nigeria, and Pellagia Njau from Tanzania, who came together to empower women through training, contribution campaigns, and mentorship programs. This organization encourages women to document the countless remarkable achievements African women make, and increase the content about women and their initiatives on collaborative knowledge platforms.

Africa Wiki Women aims to narrow the gap in women’s representation in the Wikimedia ecosystem and increase African women’s participation in online spaces. By fostering learning, collaboration, and leadership, Africa Wiki Women helps make more women’s voices heard in open knowledge creation.

On International Women’s Day 2026, Global Voices interviewed Ruby Damenshie-Brown, Co-Founder of Africa Wiki Women, to explain the group’s approach and its impact across the continent.

Mamisoa Raveloaritiana (MR): What prompted you to found Africa Wiki Women?

Ruby Brown (RB): Lorsque j’ai rejoint la communauté Wikimedia en 2019, j’ai remarqué un écart frappant: la majorité des contributeurs étaient des hommes, et moins de 20 % des biographies sur la version anglophone de Wikipedia étaient consacrées à des femmes. Un grand nombre de ces articles ne comporte même pas d’images. Cela signifie que les histoires et les réalisations des femmes africaines étaient largement absentes sur Wikipedia. Cet écart est devenu encore plus évident lors d’un Edit-a-thon de 24 heures de Wiki Women in Red, où j’ai eu du mal à trouver suffisamment d’informations publiées pour écrire sur des femmes africaines notables. C’était frustrant, mais aussi révélateur: il ne s’agissait pas seulement d’un problème de représentation, mais d’un problème systémique. La campagne Sheroes of Africa, une initiative qui met en lumière et valorise le rôle des femmes africaines, en avril 2022 a été un moment déterminé dans le développement, la culture, la politique et la transformation sociale du continent durant lequel les hommes dominaient la participation et la reconnaissance. Nous avons même dû réviser les critères du concours afin de pouvoir célébrer la contribution exceptionnelle d’une seule femme. Cette expérience a clairement montré la nécessité de créer un espace dédié où les femmes africaines pourraient être visibles, soutenues et valorisées. Partant d’expériences similaires dans le mouvement Wikimedia et d’un profond désir de créer un espace qui relie les femmes africaines au-delà des simples campagnes ponctuelles, mes cofondatrices et moi avons créé Africa Wiki Women: une communauté par et pour les femmes africaines, centrée sur le mentorat, la collaboration et une représentation équitable dans tous les aspects de l’écosystème Wikimedia, de la contribution éditoriale à la gouvernance. L'objectif est de permettre aux femmes africaines de raconter leurs propres histoires, de développer des compétences de leadership grâce au mentorat et de participer activement, en tant que contributrices et dirigeantes, au mouvement Wikimedia. Il s’agit de transformer un manque de visibilité en un changement durable.

Ruby Brown (RB): When I joined the Wikimedia community in 2019, I noticed a striking gap. Most contributors were men, and less than 20 percent of the biographies on English Wikipedia were about women. A significant number of these articles don’t even include images, meaning African women’s stories and achievements were largely missing from Wikipedia. This gap became even more apparent during a 24-hour Wiki Women in Red edit-a-thon, where I struggled to find enough published information to write about remarkable African women. It was frustrating, but also eye-opening. It wasn’t just a representation problem, but a systemic one. In April 2022, when men dominated participation and recognition, the Sheroes of Africa campaign, an initiative that recognizes and highlights the role of African women, was a defining moment for the continent’s development, culture, politics, and social transformation. We even had to revise the contest criteria to celebrate the exceptional contribution of one woman. This experience clearly demonstrated the need to create a dedicated space where African women could be visible, supported, and valued. Drawing on similar experiences in the Wikimedia movement and a strong desire to create a space that brings African women together beyond simple one-off campaigns, my co-founders and I created Africa Wiki Women. This is a community by and for African women, based on mentorship, collaboration, and equal representation in all aspects of the Wikimedia ecosystem, from editorial contributions to governance. The objective is to enable African women to tell their own stories, develop leadership skills through mentorship and active participation as contributors and leaders in the Wikimedia movement. This means turning a lack of visibility into sustainable change.

RM: Why is it important that African women are represented on platforms like Wikipedia?

RB: La représentation est essentielle, car la connaissance façonne le pouvoir. Wikipedia est souvent le premier point de référence pour des millions de personnes à travers le monde. Lorsque les femmes africaines sont absentes, cela envoie un message implicite: leurs expériences, leurs contributions et leur leadership seraient moins importants. La représentation sur Wikipedia permet de corriger les déséquilibres historiques en documentant les réalisations de femmes qui ont souvent été négligées, et inspire les jeunes générations. Elle joue aussi un rôle important dans l’information des décisions et des politiques publiques. Lorsque les contributions des femmes sont visibles et documentées, elles peuvent être utilisées par les chercheurs, les journalistes et les décideurs. En somme, la représentation n’est pas seulement symbolique, elle est structurelle: elle garantit que le récit mondial reflète la réalité et que l’expertise et le leadership des femmes africaines soient reconnus et valorisés.

RB: Representation is essential, as knowledge shapes power. Wikipedia is often the first point of reference for millions of people worldwide. When African women are absent, it sends an implicit message that their experiences, contributions, and leadership are less important. Representation on Wikipedia helps address historic imbalances by documenting the achievements of often-overlooked women and inspiring young generations. It also plays an important role in informing decisions and public policies. When women’s contributions are visible and documented, researchers, journalists, and decision makers can use them. In essence, representation isn’t only symbolic, it’s structural. It ensures the global narrative reflects reality and that African women’s expertise and leadership are recognized and valued.

RM: What impact has Africa Wiki Women had so far?

RB: Depuis sa création, Africa Wiki Women a commencé à réduire l’écart de visibilité de manière significative. Plus de 500 femmes provenant de plusieurs pays africains ont été formées à la contribution sur Wikipedia et aux plateformes Wikimedia. Elles ont créé et amélioré des centaines d’articles, des profils de femmes leaders, des pages consacrées à des organisations et initiatives dirigées par des femmes. Au-delà des chiffres, l’impact est aussi personnel et transformateur. Nombreuses d'entre elles témoignent que leur implication leur a permis d'avoir une confiance en elles, de se reconnaître comme expertes dans leurs domaines et de défendre les histoires de leurs communautés. L'initiative ne se limite pas à produire du contenu: elle vise aussi le renforcement des capacités et l’autonomisation. Chaque contribution représente à la fois un enrichissement du savoir et un pas vers plus de visibilité et de reconnaissance.

RB: Since its creation, Africa Wiki Women has begun to narrow the visibility gap significantly. More than 500 women from various African countries have received training on contributing to the Wikipedia and Wikimedia platforms. They have created and improved hundreds of articles, profiles of female leaders, and pages on female-led organizations and initiatives. Beyond the figures, the impact is also personal and transformative. Many of them report how their involvement has enabled them to gain confidence in themselves, recognize themselves as experts in their field, and present their communities’ stories. The initiative is not limited to content production. It also aims to strengthen skills and autonomy. Each contribution simultaneously represents knowledge development and a step towards more visibility and recognition.

RM: What are the main obstacles preventing African women from contributing to online knowledge platforms?

RB: Plusieurs obstacles rendent la participation des femmes africaines à la création de savoir numérique plus difficile. L’un des premiers est l’accès à la technologie: toutes les femmes ne disposent pas d’un accès fiable à Internet ou à des appareils adaptés pour contribuer efficacement en ligne. Il y a également la question de la littérature numérique. Même lorsque l’accès existe, certaines femmes manquent de confiance ou de compétences pour naviguer sur les plateformes comme Wikipedia ou Wikimedia Commons. Les contraintes de temps constituent un autre défi important. Beaucoup de femmes doivent concilier responsabilités familiales et travail, ce qui leur laisse peu de temps pour contribuer à des projets de connaissance ouverte. À cela s’ajoute le manque de représentation et de mentorat. Sans modèles visibles ou accompagnement, il peut être difficile pour les femmes de se percevoir comme contributrices ou expertes. Enfin, des barrières culturelles et systémiques persistent dans certaines communautés où le travail et le savoir des femmes sont moins reconnus ou moins documentés, ce qui complique la recherche de sources fiables nécessaires pour créer des articles. Pour lever ces obstacles, nous combinons formation, mentorat, mise à disposition de ressources et plaidoyer afin de rendre la participation plus accessible et significative. Dans cette optique, nous avons lancé plusieurs programmes communautaires visant à renforcer les compétences et à accroître la participation des femmes.

RB: Several obstacles make African women’s participation in digital knowledge creation more difficult. One of the main ones is access to technology. Not all women have reliable internet access or suitable devices to contribute effectively online. There is also the matter of digital literacy. Even with access, some women lack the confidence or skills to navigate platforms like Wikipedia or Wikimedia Commons. Time constraints are another significant issue. Many women must juggle family responsibilities with work, leaving them little time to contribute to open knowledge projects. Added to this is a lack of representation and mentorship. Without visible role models or support, it can be difficult for women to see themselves as contributors or experts. What’s more, cultural and systemic barriers persist in some communities where women’s work and knowledge are less recognized or documented, complicating the search for reliable sources needed to write articles. To overcome these obstacles, we combine training, mentorship, resource provision, and advocacy to make participation more meaningful. To this end, we launched several community programs to strengthen women’s skills and increase their participation.

RM: In the future, what changes will be necessary to narrow Africa’s digital gender gap?

RB: Réduire l’écart numérique entre les genres en Afrique nécessite des interventions structurelles et systémiques, et pas seulement une prise de conscience. Le soutien institutionnel et politique est essentiel : l’intégration de la participation numérique et de la contribution au savoir ouvert dans les programmes éducatifs, les initiatives d’ONG et les projets civiques peut contribuer à ancrer durablement ces pratiques. Il s’agit de s’assurer que les voix des femmes africaines soient documentées, amplifiées et valorisées, afin que les générations futures héritent d’un écosystème de connaissance plus inclusif, plus juste et plus représentatif.