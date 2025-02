The impact on the African continent of Meta scrapping its fact-checking program

The removal of fact-checking on Meta, owner of the social media platforms Facebook and Instagram, will significantly impact the work of professionals committed to combating disinformation and false information.

On January 7, 2025, Mark Zuckerberg, the founder of the Meta group, which combines Facebook, Instagram, and Whatsapp, ended its fact-checking program. The social media giant’s decision is a significant blow to the fact-checking organizations’ several years of hard work combating false information, especially in Africa, where Africa Check monitors the situation.

In a WhatsApp interview with Global Voices, Ass Momar Lo, a Senegalese researcher at Africa Check, explained the impact of this decision.

Jean Sovon (JS): Meta has scrapped fact-checking on its platform. What impact will this decision have on the African continent?

Ass Momar Lo (AML): Meta a révoqué le fact-checking sur sa plateforme aux USA, ce qui n'est pas sans conséquences. Premièrement, je pense qu'il y a le risque immédiat de voir surgir des informations erronées sur la plateforme, alors que Meta s'était lié à plusieurs organisations de vérification des faits à travers le monde pour lutter contre les informations erronées. D'ici au mois de mars 2025, la décision d'arrêter le fact-checking sur Meta va entrer en vigueur. Il annonce que les fact-checks vont être remplacés par un système de notes de communauté qui n'est pas encore très clair. On n'en sait pas grand-chose sur comment les notes de communauté vont être choisies, sur quelle base, le niveau de pertinence des réponses suggérées. Tout ça reste ambigu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque de voir surgir une surabondance de fake news.

Ass Momar Lo (AML): Meta scrapped fact-checking on its platform in the US, which is not without consequences. As Meta dealt with various international fact-checking organizations to combat false information, I believe there is an immediate risk of this false information appearing on its platform. The decision to end fact-checking on Meta will be effective by March 2025. Although Meta announced that Community Notes would replace fact-checking, this remains unclear. We don’t know much about how the Community Notes will be selected, on what basis, or how relevant the suggested answers will be. What is clear is that a plethora of fake news will likely appear.

JS: What type of fake news has the most significant impact on the continent?

AML: Il est difficile de dire avec certitude quel genre de fake news semble avoir le plus d'impact, mais sur la base de notre expérience à Africa Check, on se rend compte que beaucoup de fake news qui touchent aux sujets d'ordre social ont beaucoup d'impact. Je cite un exemple récent au Sénégal qui date de juillet 2024. Des fake news ont été partagées disant que le président de la République offrait des logements gratuits aux populations qui sont dans la précarité, surtout celles qui ont du mal à trouver un logement. Cette fausse annonce a poussé des personnes à aller occuper illégalement des maisons d'un promoteur privé qui avait terminé des maisons qui n'étaient pas encore occupées. En 2021, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait des ressortissants ivoiriens torturés au Niger. Malheureusement, des populations de certains quartiers d'Abidjan en Côte d'Ivoire, ont cru à cette fake news et se sont attaquées aux ressortissants nigériens qui se trouvaient dans ces quartiers. Il y a eu des rixes qui ont occasionné un mort. Sur la base de ces deux exemples, je peux dire que les fake news qui touchent aux sujets d'ordre social et parfois à la race, à l'ethnie sont des domaines très sensibles et semblent avoir beaucoup d'impact.

AML: It’s difficult to confidently say what type of fake news has the most significant impact. However, based on our experience at Africa Check, fake news on social issues has a huge impact. I can give you an example from Senegal in July 2024. Fake news spread online saying the president of the republic was offering free housing to people living in poverty, especially those struggling to find housing. This bogus announcement encouraged people to illegally occupy unoccupied properties that a private property developer had just built. In 2021, a video circulated on social media showing Nigeriens torturing Ivorian citizens in Niger. Unfortunately, some people in various districts of Abidjan, Côte d'Ivoire, believed this fake news. They subsequently attacked Nigerien nationals in these districts, killing one. Based on these examples, I can tell you that fake news on social issues, and sometimes race and ethnicity, are highly sensitive topics that have a significant impact.

JS: Does fake news work differently for each language on the continent?

AML: Peu importe la langue, les fake news ont plus ou moins les mêmes modus operandi. Les auteurs des fake news essaient de jouer sur la psychologie de ceux à qui ces fausses informations sont destinées. Souvent, ce sont des informations qui cherchent à toucher l'émotion du public cible pour les pousser à la réaction. Le sociologue espagnol Manuel Castells a prouvé à travers ses analyses que les gens réagissent à l'information non par la raison, mais par l'émotion. C'est pourquoi, à mon avis, peu importe la langue, que ce soit en wolof, bambara, hausa, yoruba, français, anglais, le mode opératoire est le même.

AML: Regardless of the language, fake news has the same modus operandi. Fake news authors often try to play on the psychology of their target audiences with their false information. This information aims to stir the target audience’s emotions to get a reaction. Through his analysis, Spanish sociologist Manuel Castells proved that people don’t react to information with reason but with emotion. Therefore, I believe the modus operandi is the same regardless of whether the language is Wolof, Bambara, Hausa, Yoruba, French, or English.

JS: Does African civil society make their governments aware of these issues and suggest solutions suited to Africa?

AML: Sur la base de mes observations, la société civile africaine mène diverses actions et projets afin de pousser les autorités à prendre au sérieux la question de la désinformation. Par exemple, au Sénégal, je peux citer Sénégal Vote, des activistes très actifs en période électorale pour lutter contre la désinformation. Au Cameroun, il y a Defy Hate Now. Mais sans une réelle volonté politique, ces plaidoyers portés par la société civile peinent à porter leurs fruits. Il faut réellement une volonté, un accompagnement des politiques pour que ces actions proposées par les sociétés civiles puissent avoir un réel impact.

AML: Based on my observations, African civil society has carried out various initiatives, prompting the authorities to take the matter of disinformation seriously. For example, in Senegal, there is Sénégal Vote, an activist group that actively combats disinformation during election periods. Defy Hate Now is in Cameroon, but civil society struggles to yield results without political commitment. Politicians’ support and commitment are essential in ensuring these civil society initiatives have a real impact.

JS: Are there any alternatives to fact-checking to prevent the spread of fake news on this continent?

AML: Comme alternatives, il faut plus d'éducation aux médias et à l'information, la sensibilisation: ce sont les principales alternatives au fact-checking. Les journalistes fact-checkers ont compris que le fact-checking à lui seul, ne pourra jamais régler le problème de la désinformation. C'est comme vouloir arrêter la mer par ses bras. C'est pourquoi nous, fact-checkers, à Africa Check, à travers nos articles, nous prenons le soin d'expliquer à nos lecteurs comment, étape par étape, nous vérifions les informations qui sont fausses. L'objectif sur le long terme est d'outiller le public pour qu'il soit indépendant et doté de réflexes pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation, même sans Africa Check. Notre objectif est que ceux qui nous lisent parviennent eux-mêmes de manière indépendante à pouvoir séparer la réalité de la fiction et ne pas tomber dans le piège de la désinformation.

AML: The main alternatives to fact-checking are awareness-raising and more education on the media and information. Fact-checking journalists have learned that fact-checking alone will never fully resolve the issue of disinformation. It’s like trying to hold back the sea with your hands. That’s why we, fact-checkers at Africa Check, explain to our readers how we check false information step-by-step in our articles. The long-term objective is to equip people to instinctively and independently avoid falling into the disinformation trap, even without Africa Check. Our aim is for our readers to be able to independently separate fact from fiction, thus avoiding the disinformation trap.

JS: Where does freedom of expression stand when it fake news?

AML: Des lois qui encadrent la liberté d'expression interdisent formellement le fait de diffuser des fake news. Il y a des gens qui passent leur journée à créer des fake news de toutes pièces, soit pour nuire, pour induire une erreur, soit pour porter une cause. Les lois interdisent à raison cette pratique-là. Dans de nombreux pays, plusieurs lois encadrant la loi d'expression, surtout dans la presse, ont été introduites, pas forcément pour contrer la désinformation, mais surtout pour faire taire des voix critiques, surtout quand ce sont des journalistes ou des activistes qui sont contre le régime. Mais une personne peut diffuser une fausse information par erreur. Cela arrive surtout chez les journalistes, mais on a vu des pouvoirs politiques instrumentaliser ces lois-là, qui sont censées réguler la désinformation pour faire taire des voix critiques.

AML: The laws formally governing freedom of expression prohibit the dissemination of fake news. Some people spend their days creating fake news from scratch to either cause harm, mislead, or champion a cause. The laws rightfully prohibit this practice. Many countries have introduced laws restricting freedom of expression, especially in the press. These laws don’t necessarily counter disinformation but stifle criticism, especially from journalists or activists who oppose the regime. An individual can spread false information by mistake, which is especially true for journalists. However, we’ve seen politicians use these laws, which are supposed to regulate disinformation, to silence their critics.

The report “Meeting the Challenges of Information Disorder in the Global South” that the International Development Research Centre (IDRC) published in 2022 concluded: