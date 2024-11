Togolese expert Kofi Sika Latzoo explains the video game industry's impact on the African economy

As a highly innovative sector that generates new jobs, the creative economy encompasses several fields today, including music, art, cinema, and video games. The latter alone generates billions of US dollars within the African market.

According to the report Africa Gaming Market Size (2024–2029) by Mordor Intelligence, a consultancy and market research firm, the video game market in Africa is estimated to be worth over USD 2.14 billion in 2024. This figure could reach USD 3.72 billion by 2029.

Video games have strong appeal among African youth — of the continent’s 1.6 billion inhabitants, over 400 million are between the ages of 15 and 35. Gaming is not merely a pastime; it can also be a real profession, known as esports, which includes its own rules, tournaments, prize money, and international competitions, like the Olympics Esports Games set to be held in Saudi Arabia in 2025. To explore the significance of this industry, Global Voices spoke with Kofi Sika Latzoo, a Togolese expert based in Senegal.

Kofi is certified in creative industries entrepreneurship by the British Council, holds credentials in Social Impact Gamification, and has received an award from Microsoft for innovative educational expertise. A pioneer in Africa’s creative industries and art digitisation, he founded Gamecampcities Agency in 2012, an agency promoting video games and esports. He has been teaching esports management for seven years at Kedge Business School, on the Bordeaux and Paris campuses, and at Bem Africa in Dakar and Abidjan.

Jean Sovon (JS): Which African countries are leading in added value within the video game industry?

JS: Do players actually benefit financially, or are they just consumers?

KSL : Il y a trois niveaux: amateurs, semi-professionnels et les professionnels et il faut être au second niveau pour bénéficier des retombées financières. Les amateurs se font connaître des différents tournois dans leurs pays. Ils passent ensuite à la seconde étape et deviennent des joueurs semi-professionnels. Ils commencent par avoir des jeux de prédilection. Il faut savoir qu'il y a 15 disciplines d'e-sport. A partir de ce moment-là, ils cherchent une marque qui va les sponsoriser et leur permettre de grandir. De là, ils peuvent voyager pour aller à des compétitions régionales ou à l'international. En Afrique, plus de 90% des joueurs sont semi-pro. C'est très rare de voir un joueur pro, car cela veut dire que déjà vous n'avez pas un seul sponsor, mais plusieurs sponsors et vous êtes sous contrat. Tout autour de vous est contrôlé et vous faites des rapports réguliers à vos sponsors. Il n’existe que moins de 20 équipes professionnelles dans le monde, et 80% d'entre-elles qui arrivent à atteindre des évaluations de 10 à 30 millions de dollars [américains] , sont aux États-Unis. Il y en a une seule en Espagne, en France, en Angleterre et quelques-unes au Brésil. Sur le continent, la majorité des équipes professionnelles et semi-professionnelles se trouve en Afrique du Sud avec des équipes comme Goliath Gaming. Il y en a aussi au Maroc, en Tunisie. On commence à avoir des équipes en Zambie avec la Team Gematrix qui arrive à avoir des tournois même jusqu'à Las Vegas. Il y a également une très bonne équipe au Sénégal, XamXamLions que j'ai créée moi-même en 2016 qui a déjà à son actif deux qualifications olympiques avec des joueurs sur contrat.

KSL: There are three levels — amateurs, semi-professionals, and professionals — and you need to be at the second level to benefit financially. Amateurs gain recognition through various tournaments in their countries. They then move on to the next stage and become semi-professional players, when often they start to specialise in their favourite games. Keep in mind that there are 15 esports disciplines, so at this stage, players seek out a sponsor to help them grow, enabling them to travel for regional or international competitions. In Africa, over 90 percent of players are semi-professional. It’s very rare to see a professional player, as this requires not just one but multiple sponsors, as well as being under contract. Everything around you is closely managed, and you regularly report to your sponsors. There are fewer than 20 professional teams worldwide, and 80 percent of those valued between USD 10 and 30 million are based in the United States. There is only one team in Spain, in France, and in England, and a few in Brazil. On the continent, most professional and semi-professional teams are based in South Africa, with teams like Goliath Gaming. There are also teams in Morocco and Tunisia. Zambia is starting to see growth as well, with Team Gematrix participating in tournaments as far as Las Vegas. Senegal also boasts a strong team, XamXamLions, which I founded in 2016 and which has already achieved two Olympic qualifications with contracted players.

JS: What is the contribution of the video game economy to the development of the African continent?

KSL : Le jeu vidéo est un marché de 800 milliards de dollars [américains] d'offres en Afrique. Mais pour avoir une vision globale de l'approche, le jeu vidéo, en termes d'industrie mondiale, c'est 300 milliards de dollars américains annuels de marché. Et l'e-sport, c'est un milliard de dollars de marché. L'engouement pour la discipline est en train de se généraliser au niveau global et l'Afrique ne doit pas être en reste pour la simple raison que l'Afrique détient la plus jeune population. C'est le continent qui a la capacité de tout consommer et de tout créer. Les pays en tête sont l'Afrique du Sud et le Maroc. Au Maroc, l'opérateur Télécom Invi crée depuis 2012 des hackathons pour détecter des talents de développeurs de jeux ; embauche ces talents pour créer des jeux vidéo mobiles qui vont être lancés pendant la période du Ramadan. Invi détient déjà trois ligues e-sport au Maroc: une ligue professionnelle, une ligue universitaire et une ligue pour enfants. Il y a là une stratégie qui a été pensée et des investissements.

KSL: The video game market offers a USD 1.3 billion opportunity in Africa. For a broader perspective, the global video game industry is a USD 300-billion annual market, while esports alone represents a one-billion-dollar market. The enthusiasm for this discipline is spreading globally, and Africa must keep pace, especially as it has the world’s youngest population. It’s a continent with the potential to consume and create on a large scale. Leading the way are South Africa and Morocco. In Morocco, the telecom operator has been organising hackathons since 2012 to scout talented game developers and hiring them to create mobile video games that are released during Ramadan. Inwi already hosts three esports leagues in Morocco: a professional league, a university league, and a children’s league. This reflects a well-thought-out strategy and substantial investment.

JS: What is the relationship between sports and e-sports? And where does Togo, your home country, stand in this field?