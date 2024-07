Women’s investigative journalism in Madagascar: An interview with Damy Govina

In Madagascar, independent media is a complex issue that remains to be solved. After all, most media outlets rely on politically motivated business people, either involved with the government or opposition.

According to the Reporters without Borders (RSF) 2024 World Press Freedom Index, Madagascar ranked 100 out of 180 countries. However, in 2021, the country made considerable progress regarding press freedom and ranked 57 in this RSF index. This sharp decline in ranking highlights the alarming scale of press restrictions on this Great Island.

The polarization and politicization of the media have also resulted in an almost complete lack of investigative journalism in this country. However, young journalist Damy Govina has accepted this challenge. In 2019, she founded Independent Reporter, a bilingual media outlet (French and English) focused on investigative reporting. This news, information, and investigation website mainly covers politics, culture, the economy, social issues, sports, the industrial sector, the environment, tourism, and the Malagasy diaspora.

Global Voices interviewed Govina to learn about her unusual career path, motivation, and determination to venture into such a high-risk field.

Jean Sovon (JS): How did you become a journalist?

Damy Govina (DG) : Pour la petite histoire, je n'ai jamais été prédestinée à devenir journaliste. J'ai été plutôt dans des études de langues étrangères. Mais un jour, ma sœur a vu une annonce dans un quotidien local, et elle m'a dit : ” Toi qui aimes corriger les journaux, voici une offre d'emploi pour correctrice de journal”. Un an et demi après, l'organe de presse m'a contactée pour faire un essai, et je me suis retrouvée dans le milieu du journalisme du jour au lendemain. L'organe ne disposait pas de journaliste culturel alors on m'a proposé d'écrire sur la culture, et l'aventure a commencé. Malgré ma capacité a écrire dans d'autres rubriques, je suis restée dans le journalisme culturel, qui m'a ensuite conduite au journalisme d'investigation.

Damy Govina (DG): For the record, I was never destined to become a journalist. I studied foreign languages. However, one day, my sister saw an advert in a local newspaper and said, “Since you like editing newspapers, here’s a job vacancy for a newspaper editor.” A year and a half later, the media outlet contacted me to give it a try. I became part of the journalism community overnight. The outlet had no cultural journalists, so they suggested I write about culture. And so the adventure began. Despite my ability to write on other themes, I focused on cultural journalism, leading to investigative journalism.

JS: Why did you go into investigative journalism in a country where this remains rare?

DG : La soif de la justice. Le pays n'a pas su se relever depuis près d'un demi-siècle d'indépendance. Nous cumulons les crises politiques avec des conditions misérables pour la population. Il fallait donc se poser les questions de savoir pourquoi nous sommes dans une telle situation et comment on peut s'en sortir. C'est le journalisme d'investigation qui m'a donné les réponses, certes pas toutes, mais des réponses essentielles pour mettre une lumière sur la dégringolade de l'économie du pays, la mauvaise gouvernance centralisée, mais surtout sur un système politique flou.

DG: A thirst for justice. After almost half a century of independence, this country has never recovered. The people have to endure political crises and appalling conditions. We, therefore, had to ask why we were in such a situation and how we could turn things around. It was investigative journalism that answered these questions. Although it didn’t provide all the answers, it provided the answers required to exposethe country’s crumbling economy, poor centralized governance, and the uncertainties of its political system.

JS: Which investigations are you most proud of?

DG : J'en ai fait des enquêtes dans ma carrière. La plus marquante est une investigation sur les trafics de ressources naturelles. Je ne peux pas mentionner la boîte qui avait sollicitée le service, car c'était à titre confidentiel, mais c'était l'une des investigations les plus difficiles que j'ai eu à faire. J'ai été confrontée à tout. J'aurai pu y laisser ma vie. La deuxième, c'était une investigation que j'ai effectuée avec une chaîne internationale sur la famine au Sud du pays dans un contexte difficile: les conditions du terrain, les sources qui ne veulent pas parler, les autorités toujours aussi méfiantes. Et la dernière est l'investigation sur Bonne Viande de Madagascar (Bovima). C'est une investigation qui n'avait pas intéressé les journalistes, mais, nous sommes fières de notre travail et nous attendons la suite de cette histoire.

DG: I have conducted several investigations in my career. The most striking investigation was on the trafficking of natural resources. I can’t name the company that requested this service, as this was part of a private investigation and confidential. However, it was one of the most challenging investigations I have conducted. I had so much coming at me. I could have died. The second was an investigation I conducted with an international television network on the famine in the south of this country. I conducted this investigation in trying conditions: difficult site conditions, sources unwilling to speak, and highly suspicious authorities. The last was an investigation into Bonne Viande de Madagascar (Good Meat from Madagascar or Bovima). This investigation was of no interest to journalists. However, we are proud of our work and await what happens next.

JS: Do you work in Malagasy and French? How do you deal with language barriers in journalism?

DG : Nous travaillons dans trois langues : le malagasy, le français, et l'anglais. Nous faisons nos investigations et nos interviews souvent en malagasy et ensuite, nous les transcrivons et traduisons en français ou en anglais pour les lecteurs internationaux. Nous sommes donc le premier site web d'actualités bilingue anglais et français de Madagascar. Nous nous positionnons comme média international face à nos confrères. La différence linguistique n'a jamais été un frein pour moi, car je suis aussi interprète de métier et c'est quelque chose que j'adore. Cela nous prend certes assez de temps, mais cela n'a jamais été un blocage pour le traitement de l'information. Je dirai même que c'est un plus vis-à-vis des autres dans le secteur du média malgache.

DG: We work in three languages: Malagasy, French, and English. We usually conduct our investigations and interviews in Malagasy. We then transcribe and translate them into French and English for our international readers. We are, therefore, Madagascar’s first French and English bilingual news website. Unlike our colleagues, we present ourselves as an international media outlet. The language difference has never been an obstacle for us as I’m also a professional interpreter, and I love doing this. This process can take quite a while, but it has never hindered our information processing. I would even say this is an advantage over the other outlets in the Malagasy media sector.

Another of the country’s major issues is its literacy rate. According to Madagascar’s Ministry of Education, there was a literacy rate of 76.7 percent for a population of over 30.5 million in 2022.

JS: What are the risks and challenges of this profession? What are your strategies?

DG : Les risques quand on est journaliste à Madagascar, c'est la peur des représailles, d'aller en prison. Les organes de presse appartiennent souvent à des politiciens ou des affiliés politiques, et la liberté de travailler est minime. Le journaliste a peu de droit face aux responsables d'organes et c'est souvent difficile pour le journaliste d'aller à l'encontre de leur décision. Quand il y a un conflit politique, les journalistes font face à une vraie guerre de communication. Les risques quand on est une femme, c'est toujours le manque de confiance face à nos protagonistes masculins, surtout s'il s'agit d'investigation. Mais, encore une fois, tout est dans la tête car avec le temps, la question du genre dans le journalisme n'est plus d'actualité. Il faut tout simplement agir, avancer et le métier ira mieux. Ma stratégie est de faire le métier comme il se doit : être neutre, respecter les cinq questions essentielles, toujours rester dans le professionnalisme et éviter de ne donner qu'un seul angle d'analyse ou de donner raisons à d'autres et d'accuser certains.

DG: The risks associated with being a journalist in Madagascar include a fear of reprisals or going to prison. Politicians or political affiliates often own these outlets. Freedom to work is thereby minimal. Journalists have few rights when dealing with outlet executives; going against their decisions is usually challenging. When political conflicts arise, journalists face real communication battles. For women, there is the risk of confidence issues when dealing with men, especially when it comes to investigations. But then again, this is all in the mind. With the passage of time, gender is no longer an issue in journalism. We must keep pushing forward, and this profession will get easier. My strategy is to do the job properly: remain neutral, respect the five essential questions, always stay professional, and avoid providing a single analytical perspective or agreeing with some and accusing others.

JS: How is press freedom in Madagascar?

DG : C'est un sujet de discussion comme un autre au sein de la communauté des journalistes malgaches. D'ailleurs, le 3 mai 2024, à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, l’Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM), présidée par Monica Harimbola Rasoloarison, a indiqué que l'un des blocages que rencontrent les journalistes malgaches dans leur métier est le manque d'accès à l'information. C'est quasiment impossible d'avoir des documents officiels, pourtant publics. Il y a aussi l'autocensure des journalistes par peur des représailles, principalement politiques, car la grande majorité des boîtes de presse appartiennent à des politiciens qui défendent souvent leurs intérêts par rapport à l’exécutif. J'ai travaillé pour un organe de presse pour le gouvernement sous un autre gouvernement, et cela aurait pu impacter ma carrière car j'ai été étiquetée comme associée à un parti politique. Mais mon seul lien était de travailler dans ce média.

DG: It’s a talking point within the Malagasy journalist community. On World Press Freedom Day on May 3, 2024, the Order of Malagasy Journalists (OJM), chaired by Monica Harimbola Rasoloarison, stated that limited information access was one of the obstacles that Malagasy journalists encounter in this profession. It is almost impossible to obtain official public documents. As most media outlets belong to politicians who often look after their own government interests, journalists also censor themselves for fear of political reprisals. I previously worked for a government media outlet under another government, which could have affected my career. I was branded a party affiliate. However, my only link was working for this media outlet.

JS: What role does the Malagasy diaspora play in this regard?

DG : Pour le moment, nous avons une rubrique dénommée “Diaspora” où nous aimerions bien mettre en avant les Malgaches qui se retrouvent un peu partout dans le monde, mais ce n'est pas chose facile car il y a une espèce de méfiance sur le “Qui est derrière vous? La diaspora n'a pas encore un rôle spécifique dans le métier du journalisme.

DG: We currently have a “Diaspora” column in which we would like to put the spotlight on Malagasy people all over the world. However, this task is no mean feat as there is mistrust about “Who is backing you?” The diaspora doesn’t yet play a specific role in journalism.

The Malagasy diaspora primarily resides in France, with an estimated population of 140,000.

Despite these obstacles and occasional threats, Damy Govina is determined to use her investigative work to show another side to Madagascar.