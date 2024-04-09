Global Voices call for stories about Ukraine

Are you from Ukraine? Would you like to write about Ukraine or the experience of living as a Ukrainian refugee, or member of the Ukrainian Diaspora? Global Voices is a multilingual international media commissioning paid stories of about 1,300 words. Stories can be written in Ukrainian, English, or Russian. Some topic suggestions are:
- First-person accounts of the war from a civilian perspective (essays or interviews)
- Ukraine and media diversity, freedom of expression, future of democracy
- Ukraine and innovation in times of war, use of technology for civilians, and governance
- Ukraine in the world: Attitudes from support to opposition, new alliances, Ukrainian refugees and the diaspora
- The role of Africa, Asia, Latin America, and the Middle East in Ukraine
- Ukraine and other wars and conflicts: attitudes of solidarity or lack thereof (Gaza, Belarus)
- Ukrainian culture: destruction of culture, culture as resistance, decolonizing Russian narratives
For more please send a short description of your story idea (300 words) to arzu.geybullayeva@globalvoices.org and filip.noubel@globalvoices.org in any of the three languages listed for discussion and possible approval.
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Ви з України? Хочете написати про Україну або про свій досвід як українського біженця чи члена української діаспори? Global Voices – це багатомовне міжнародне інтернет-видання, яке запрошує авторів до написання оплачуваних статей обсягом близько 1300 слів. Історії можуть бути написані українською, англійською або російською мовами й повинні бути зосереджені на таких темах:
Розповіді від першої особи про пережите під час війни з позиції мирних жителів (есе, інтерв’ю)
Україна та медіа-різноманіття, свобода слова, майбутнє демократії
Україна та інновації під час війни, використання технологій для цивільного населення та державного управління
Україна у світі: від підтримки до опозиції, нові альянси, українські біженці та діаспора, роль Африки, Азії та Близького Сходу в Україні
Україна та інші війни і конфлікти: солідарність або її відсутність (Газа, Білорусь)
Українська культура: руйнування культури, культура як опір, деколонізація російських наративів
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, надішліть короткий опис ідеї вашого сюжету (300 слів) на arzu.geybullayeva@globalvoices.org та filip.noubel@globalvoices.org будь-якою з трьох мов для обговорення та можливого схвалення.
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Вы из Украины? У вас есть желание написать про Украину, про опыт жизни украинского беженца или члена украинской диаспоры? Global Voices — многоязычное международное СМИ, который сейчас заказывает платные статьи объемом около 1300 слов. Статью можно написать на украинском, английском или русском языке. Нас интересуют именно эти темы: :
Рассказ от первого лица о человеческом опыте войны с гражданской точки зрения (oчерки, интервью)
Украина и разнообразие СМИ, свобода слова, будущее демократии
Украина и инновации во время войны, использование технологий для гражданского населения и управления
Украина в мире: поддержка или же критика, новые альянсы, украинские беженцы и диаспора, роль Африки, Азии и Ближнего Востока в Украине
Украина и другие войны и конфликты: взгляды солидарности или ее отсутствия (Газа, Беларусь)
Украинская культура: разрушение культуры, культура как сопротивление, деколонизация российских нарративов
Для получения дополнительной информации отправьте очень краткое описание идеи вашей статьи (300 слов) на адреса arzu.geybullayeva@globalvoices.org и filip.noubel@globalvoices.org на любом из трех языков для обсуждения и возможного одобрения.