Global Voices call for stories about Ukraine

Are you from Ukraine? Would you like to write about Ukraine or the experience of living as a Ukrainian refugee, or member of the Ukrainian Diaspora? Global Voices is a multilingual international media commissioning paid stories of about 1,300 words. Stories can be written in Ukrainian, English, or Russian. Some topic suggestions are:

First-person accounts of the war from a civilian perspective ( essays or interviews)

Ukraine and media diversity, freedom of expression, future of democracy

Ukraine and innovation in times of war, use of technology for civilians, and governance

Ukraine in the world: Attitudes from support to opposition, new alliances, Ukrainian refugees and the diaspora

The role of Africa, Asia, Latin America, and the Middle East in Ukraine

Ukraine and other wars and conflicts: attitudes of solidarity or lack thereof (Gaza, Belarus)

Ukrainian culture: destruction of culture, culture as resistance, decolonizing Russian narratives

For more please send a short description of your story idea (300 words) to arzu.geybullayeva@globalvoices.org and filip.noubel@globalvoices.org in any of the three languages listed for discussion and possible approval.

***

Ви з України? Хочете написати про Україну або про свій досвід як українського біженця чи члена української діаспори? Global Voices – це багатомовне міжнародне інтернет-видання, яке запрошує авторів до написання оплачуваних статей обсягом близько 1300 слів. Історії можуть бути написані українською, англійською або російською мовами й повинні бути зосереджені на таких темах:

Розповіді від першої особи про пережите під час війни з позиції мирних жителів (есе, інтерв’ю)

Україна та медіа-різноманіття, свобода слова, майбутнє демократії

Україна та інновації під час війни, використання технологій для цивільного населення та державного управління

Україна у світі: від підтримки до опозиції, нові альянси, українські біженці та діаспора, роль Африки, Азії та Близького Сходу в Україні

Україна та інші війни і конфлікти: солідарність або її відсутність (Газа, Білорусь)

Українська культура: руйнування культури, культура як опір, деколонізація російських наративів

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, надішліть короткий опис ідеї вашого сюжету (300 слів) на arzu.geybullayeva@globalvoices.org та filip.noubel@globalvoices.org будь-якою з трьох мов для обговорення та можливого схвалення.

***

Вы из Украины? У вас есть желание написать про Украину, про опыт жизни украинского беженца или члена украинской диаспоры? Global Voices — многоязычное международное СМИ, который сейчас заказывает платные статьи объемом около 1300 слов. Статью можно написать на украинском, английском или русском языке. Нас интересуют именно эти темы: :

Рассказ от первого лица о человеческом опыте войны с гражданской точки зрения (oчерки, интервью)

Украина и разнообразие СМИ, свобода слова, будущее демократии

Украина и инновации во время войны, использование технологий для гражданского населения и управления

Украина в мире: поддержка или же критика, новые альянсы, украинские беженцы и диаспора, роль Африки, Азии и Ближнего Востока в Украине

Украина и другие войны и конфликты: взгляды солидарности или ее отсутствия (Газа, Беларусь)

Украинская культура: разрушение культуры, культура как сопротивление, деколонизация российских нарративов

Для получения дополнительной информации отправьте очень краткое описание идеи вашей статьи (300 слов) на адреса arzu.geybullayeva@globalvoices.org и filip.noubel@globalvoices.org на любом из трех языков для обсуждения и возможного одобрения.