Running counter: an interview with a French publisher of Turkish literature

Sylvain Cavaillès is an Istanbul-based French translator and the founder of Kontr, the only French publisher focusing exclusively on contemporary Turkish literature.

Turkey has a rich literary tradition, but with the exception of 2006 Nobel laureate Orhan Pamuk, Turkish authors aren't ordinarily published in French. Sylvain wanted to change that when he founded Kontr in 2017.

Going by the Turkish spelling of the French word contre, which means “against”, the small publisher's portfolio has eight titles so far, most of them by Turkish writers of Kurdish origin — and almost all translated to French by Sylvain himself.

The following is an abridged transcript of an interview I did with Sylvain in April 2019 about this unique literary enterprise.

Filip Noubel: How did you get involved in modern Turkish literature? Isn't it a rather unusual career choice for a Frenchman with no Turkish roots in his family?

Sylvain Cavaillès: C’est le résultat d’un processus assez long et complexe. Mon premier vrai contact avec la littérature turque s’est fait en français en 2003. J’ai découvert en librairie Quarante chambres aux trois miroirs de Murathan Mungan, et l’une des nouvelles de ce recueil m’a particulièrement marqué sur le moment, au point que je me rappelle très clairement avoir regretté de ne pas connaître le turc pour pouvoir traduire cet auteur et échanger avec lui. Quelques années plus tard, j’ai commencé à passer beaucoup de temps à Istanbul et à apprendre la langue, et lorsque j’en ai été capable je me suis naturellement mis à lire en version originale. En 2012, j’ai pris la décision de reprendre des études, et j'ai fait un master, puis une thèse de doctorat sur les écrivains kurdes de la littérature turque contemporaine, que j’ai soutenue en 2018.

Sylvain Cavaillès: It is the result of a rather long and complex process. My first real encounter with Turkish literature happened in French in 2003. I discovered Murathan Mungan’s collection of short stories, called Üç Aynalı Kırk Oda, or Forty rooms with three mirrors, in 2003 in a bookstore. One of his short stories really made an impression on me, and I remember thinking it was a pity I didn’t speak Turkish, so that I could translate this author and communicate directly with him. Several years later I started spending time in Istanbul and learnt Turkish, and once fluent, I started reading in Turkish. In 2012, I went back to University, did a Master and eventually finished my PhD on Kurdish authors in contemporary Turkish literature in 2018.

FN: What is your editorial line? And what part of Turkish literature would you like francophone readers to discover?

SC: Le nom de Kontr représente pour moi, notamment, ce qui est à la marge, à la périphérie, et doit lutter pour exister. Et cela peut s’appliquer à la fois aux groupes humains et aux genres littéraires. Kontr aura toujours cette dimension de « contre-courant ». Les auteurs que Kontr a publiés jusqu’à présent (Murathan Mungan, Murat Özyaşar, Seyyidhan Kömürcü, Cihat Duman et Mehmet Said Aydın) ont tous un lien avec les régions kurdes de Turquie. L’apparition récente de cette nouvelle géographie littéraire au sein de la littérature turcophone m’a semblé être l’un des traits les plus intéressants du paysage littéraire turc actuel, et ce sont ces auteurs que j’ai voulu faire découvrir au public francophone en priorité. Toutefois, deux titres qui paraîtront cette année ne relèvent pas de ce domaine.

SC: The name of the publishing house, Kontr, represents what is at the margin, and must fight to exist, whether it is as a community or as a literary genre. Kontr will always be ‘running counter’. The authors published by Kontr – Murathan Mungan, Murat Özyaşar, Seyyidhan Kömürcü, Cihat Duman et Mehmet Said Aydın, are all connected to the Kurdish regions of Turkey. The recent emergence of this new literary landscape within the Turkish-speaking literature seems to me the most interesting aspect of contemporary Turkish literature. These are the writers I want to introduce to francophone audiences in the first place. Yet two titles scheduled for this year are by authors who are not connected to Kurdish areas.

FN: Did the Pamuk phenomenon help to promote Turkish literature in translation, or has it obscured other writers?

SC: Le phénomène Pamuk a eu un double effet d’occultation, d’une part, mais aussi une sorte d’appel d’air : le Nobel de Pamuk a sans aucun doute éveillé un intérêt du lectorat français pour la littérature turque. Mais en 2018, les deux seuls auteurs de Turquie dont on parle sont Aslı Erdoğan et Selahattin Demirtaş, simplement parce qu’on comme « Ces écrivains qui font trembler le dictateur », formule cliché dont le seul but est de faire vendre des livres. Ce n’est pas Orhan Pamuk qui aujourd’hui occulte les auteurs de son pays, mais ce genre de clichés faciles. Concernant la promotion de la littérature turque en tant que telle, Kontr est aujourd’hui la seule maison qui, à son échelle, s’y consacre entièrement.

SC: The Pamuk phenomenon has had a double effect: it has concealed the rest, and yet set a trend. The attribution of the Nobel Prize in Literature to Pamuk in 2006 did stir an interest for Turkish literature in France. But in 2018 Turkish literature is reduced to only two authors, Aslı Erdoğan and Selahattin Demirtaş, simply because they are categorized as “the writers who make the dictator shake”. This is a cliché intended to help books sell. Indeed it is not Pamuk who is concealing the rest of Turkish literature, but such cheesy clichés. Today Kontr is the only publishing house that focuses exclusively on Turkish literature in French.

FN: What are the challenges you encounter in your work? Since you translate contemporary literature, are you in direct touch with your authors in the process?

SC: Les plus grandes difficultés que j’ai pu rencontrer jusqu’à présent avaient trait à l’oralité d’une part, mais aussi à la régionalité. Certaines expressions idiomatiques n’ont cours que dans une région bien délimitée du territoire. Dans la plupart des cas, je parviens à résoudre la difficulté par moi-même. Mais s’il le faut, j’en parle avec l’auteur. C’est sans doute pour Rire noir, de Murat Özyaşar, que j’ai le plus échangé avec l’auteur. Murat a un style très particulier, très oral, musical, rythmique, syncopé, et hybride car il est dans une situation de bilinguisme et, comme il le dit et l’écrit lui-même, son turc est contaminé par la syntaxe du kurde. Il m’a donc fallu tenter d’appliquer au français le traitement que lui-même applique au turc. Cela a été à la fois mon plus grand défi en tant que traducteur mais aussi l’expérience la plus enthousiasmante que j’ai vécue.

SC: The most challenging aspects are spoken language and regional idioms. Certain expressions are limited to one particular region. Usually, I manage to solve them on my own. When needed, I discuss it with the author. I did that a lot with Murat Özyaşar for his book Sarı Kahkaha, translated as “Rire noir” in French [translated as “Yellow Laughter”, in English]. His style is peculiar, very oral, musical, syncopated, hybrid since he operates in a bilingual environment. As he said himself, his Turkish is “contaminated by the syntax of the Kurdish language.” I thus had to apply to French the same process he applies to Turkish. This has been my biggest challenge as a translator, but also the most exciting experience.

FN: How do you define your mission as you combine the work of a translator and independent publisher? Do you see yourself as a literary activist?

SC: Être à la fois traducteur et éditeur indépendant n’a pas été un choix mais une contrainte imposée par le contexte de l’édition française. Lorsqu’on vous fait patienter pendant des années, lorsque vos traductions, bien qu’elles n’aient été ni payées, ni publiées, apparaissent malgré tout sur des sites internet libraires, vous êtes obligé, si vous voulez que les auteurs que vous défendez soient publiés, de créer votre propre structure d’édition. Le premier livre de Kontr est sorti parce qu’une éditrice française avait laissé son auteur, Mehmet Said Aydın, sans nouvelles après lui avoir promis de faire son livre. Aydın est venu me trouver en me demandant de trouver une solution. Je lui ai promis de faire son livre, sans même croire qu’il y aurait une suite éditoriale à ce geste. Mais une fois ce premier livre publié, j’ai compris que je n’avais pas le choix. Je ne me suis jamais considéré comme un activiste, pourtant j’ai créé une maison d’édition qui s’appelle Kontr et qui s’est construite contre un certain nombre de choses. En premier lieu contre contre certains comportements qui ont cours dans l’édition, et contre les diktats qui tentent de nous faire croire que les lecteurs francophones n’aiment pas certains genres, tels la nouvelle ou la poésie. Je ne crois pas que ma posture se définisse fondamentalement par rapport à ce qui se passe dans la sphère politique. Mon but est de transmettre la littérature que j’aime et qui me semble être la littérature qui compte, aujourd’hui en Turquie. Même si je crois fermement en certaines causes, la cause ne justifiera jamais mes choix éditoriaux. Une maison d’édition est avant tout une maison, où l’on invite ceux que l’on aime. Pas une machine à fabriquer des produits, des étiquettes, ou à faire de l’argent.

SC: I did not become a translator and independent publisher by choice, but because of the situation of the French publishing industry: I had for years experienced endless waits, unpaid and unpublished translations that yet show up as available titles on websites. In the end I had no choice but to set my own structure in order to publish the writers I promote and translate. The first book published by Kontr is the result of a French publisher not fulfilling her promise to publish the author Mehmet Said Aydın. He came to me to ask for help, which I did, thinking this was a one-time operation. Once he was published, I realized I had no choice but to continue. I have never considered myself an activist, yet my publishing house is called Kontr (Against) and is indeed conceived as going “against” certain things. Against the behaviour of certain publishing houses, against the diktats that want to convince us that francophone readers do not like certain genres, such as short stories or poetry. But my take is not fundamentally defined by politics, my goal is to convey the literature that I enjoy, and that matters today in Turkey, in my view. A publishing house is a home where one invites the ones he likes, it is not a factory aimed at producing goods, labels or at making money.

FN: Turkey is now in a phase of a challenging political and cultural transition. A number of authors and literary translators are now in prison, or live in exile. How does this impact your work and your vision for the future of Kontr?

SC: La situation à laquelle vous faites référence fait comme partie de la définition de la Turquie, qui est constamment en phase de transition politique et culturelle. Aujourd’hui l’attention de l’Occident se focalise sur la figure de l’actuel président et, avec l’aide de la médiatisation de quelques figures emprisonnées, on imagine un pays où la création littéraire serait bâillonnée. Or, les écrivains en prison auxquels vous faites allusion sont avant tout des opposants politiques. Aujourd’hui, en Turquie, personne n’est en prison ou en exil à cause de son œuvre littéraire, ceux qui sont inquiétés le sont à cause de leur engagement politique. Il y a certes un climat de peur, et sans doute un peu d’autocensure chez certains auteurs et éditeurs. Mais cela n’empêche pas le second livre de Selahattin Demirtaş de paraître ces jours-ci chez l’un des éditeurs turcs les plus importants. Globalement, le monde politique ne se soucie pas de littérature. Pour finir, cette instabilité dont vous parlez, loin d’être une menace, est sans doute ce qui justifie l’existence de Kontr, car les auteurs que nous publions et continuerons à publier, sont des écrivains qui ont un certain positionnement au sein de la société turque et qui construisent une œuvre littéraire d’importance.